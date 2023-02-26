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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1626165 positivi a test corona virus, incremento di 129 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 febbraio 2023

129

Nuovi casi

3.750

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 10
Provincia di Lecce: 49
Provincia di Taranto: 17
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -1
3.064

Persone attualmente positive

102

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.626.165

Casi totali

13.800.016

Test eseguiti

1.613.470

Persone guarite

9.631

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.795
Provincia di Bat: 135.985
Provincia di Brindisi: 155.715
Provincia di Foggia: 226.068
Provincia di Lecce: 346.320
Provincia di Taranto: 218.753
Residenti fuori regione: 17.146
Provincia in definizione: 5.383

 

 

 

 

 

 

 


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