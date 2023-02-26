Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 10
Provincia di Lecce: 49
Provincia di Taranto: 17
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -1
3.064
Persone attualmente positive
102
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.613.470
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.795
Provincia di Bat: 135.985
Provincia di Brindisi: 155.715
Provincia di Foggia: 226.068
Provincia di Lecce: 346.320
Provincia di Taranto: 218.753
Residenti fuori regione: 17.146
Provincia in definizione: 5.383