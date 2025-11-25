Oltre ad Antonio Decaro presidente (919665 voti-63,97 per cento) e a Luigi Lobuono (505055-35,13 per cento) che diventa uno dei 50 consiglieri regionali della Puglia in aggiunta al presidente, ecco gli altri eletti al consiglio regionale della Puglia per il prossimo quinquennio. Le donne sono dodici. Alleanza verdi e sinistra, pur avendo superato il 4 per cento (4,09) e partecipando dunque alla ripartizione dei seggi, non ha espresso nessun consigliere regionale. Le altre coalizioni facenti capo ai candidati presidenti Ada Donno e Sabino Mangano sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Il gruppo del partito democratico è il più numeroso, con quattordici componenti. Segue Fratelli d’Italia con undici. Decaro presidente sette membri, Forza Italia cinque, Movimento 5 stelle quattro consiglieri come Per la Puglia e Lega-Udc. Andrà poi considerato a quale gruppo aderirà Luigi Lobuono. Paradosso: la circoscrizione di Foggia e provincia è quella con la minor percentuale di votanti (38,61 per cento) e il maggiore numero di eletti.

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Fonte: Eligendo

Fra parentesi il numero di consiglieri per la coalizione Decaro-il numero di consiglieri per la coalizione Lobuono. L’ufficialità sarà sancita esclusivamente in sede di proclamazione degli eletti.

Circoscrizione Bari 9 consiglieri (6-3)

Francesco Paolicelli (Pd) 33117

Elisabetta Vaccarella (Pd) 26714

Ubaldo Pagano (Pd) 26050

Felice Antonio Spaccavento (Decaro presidente) 9764

Maria La Ghezza (M5S) 4993

Saverio Tammacco (Per la Puglia) 11301

Tommaso Scatigna (FdI) 11961

Anna Carmela Minuto (FI) 7382

Fabio Romito (Lega-Udc) 16949

Circoscrizione Barletta-Andria-Trani 8 consiglieri (5-3)

Debora Ciliento (Pd) 8417

Domenico De Santis (Pd) 6710

Giovanni Vurchio (Pd) 3564

Nicola Rutigliano (Decaro presidente) 2972

Ruggiero Passero (Per la Puglia) 10030

Antonia Spina (FdI) 4630

Andrea Ferri (FdI) 4549

Marcello Lanotte (FI) 6175

Circoscrizione Brindisi 5 consiglieri (3-2)

Antonio Matarrelli (Pd) 24499

Isabella Lettori (Pd) 8253

Tommaso Gioia (Decaro presidente) 3956

Luigi Caroli (FdI) 9872

Antonio Scianaro (FdI) 3984

Circoscrizione Foggia 10 consiglieri (6-4)

Raffaele Piemontese (Pd) 30273

Rossella Falcone (Pd) 10615

Graziamaria Starace (Decaro presidente) 7738

Giulio Scapato (Decaro presidente) 3929

Antonio Tutolo (Per la Puglia) 10240

Rosa Barone (M5S) 4317

Nicola Gatta (FdI) 10273

Giovanni De Leonardis (FdI) 7884

Paolo Dell’Erba (FI) 5510

Napoleone Cera (Lega-Udc) 4885

Circoscrizione Lecce 9 consiglieri (5-4)

Stefano Minerva (Pd) 31917

Loredana Capone (Pd) 15238

Silvia Miglietta (Decaro presidente) 5940

Sebastiano Leo (Per la Puglia) 11871

Cristian Casili (M5S) 7798

Paolo Pagliaro (FdI) 30339

Cataldo Basile (FdI) 17748

Gianfranco De Blasi (Lega-Udc) 11853

Paride Mazzotta (FI) 10539

Circoscrizione Taranto 8 consiglieri (4-4)

Donato Pentassuglia (Pd) 13245

Cosimo Borraccino (Pd) 7610

Giuseppe Fischetti (Decaro presidente) 4737

Annagrazia Angolano (M5S) 3823

Renato Perrini (FdI) 15419

Giampaolo Vietri (FdI) 6238

Massimiliano Di Cuia (FI) 5775

Antonio Paolo Scalera (Lega-Udc) 5024

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