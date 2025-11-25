Oltre ad Antonio Decaro presidente (919665 voti-63,97 per cento) e a Luigi Lobuono (505055-35,13 per cento) che diventa uno dei 50 consiglieri regionali della Puglia in aggiunta al presidente, ecco gli altri eletti al consiglio regionale della Puglia per il prossimo quinquennio. Le donne sono dodici. Alleanza verdi e sinistra, pur avendo superato il 4 per cento (4,09) e partecipando dunque alla ripartizione dei seggi, non ha espresso nessun consigliere regionale. Le altre coalizioni facenti capo ai candidati presidenti Ada Donno e Sabino Mangano sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Il gruppo del partito democratico è il più numeroso, con quattordici componenti. Segue Fratelli d’Italia con undici. Decaro presidente sette membri, Forza Italia cinque, Movimento 5 stelle quattro consiglieri come Per la Puglia e Lega-Udc. Andrà poi considerato a quale gruppo aderirà Luigi Lobuono. Paradosso: la circoscrizione di Foggia e provincia è quella con la minor percentuale di votanti (38,61 per cento) e il maggiore numero di eletti.
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Fonte: Eligendo
Fra parentesi il numero di consiglieri per la coalizione Decaro-il numero di consiglieri per la coalizione Lobuono. L’ufficialità sarà sancita esclusivamente in sede di proclamazione degli eletti.
Circoscrizione Bari 9 consiglieri (6-3)
Francesco Paolicelli (Pd) 33117
Elisabetta Vaccarella (Pd) 26714
Ubaldo Pagano (Pd) 26050
Felice Antonio Spaccavento (Decaro presidente) 9764
Maria La Ghezza (M5S) 4993
Saverio Tammacco (Per la Puglia) 11301
Tommaso Scatigna (FdI) 11961
Anna Carmela Minuto (FI) 7382
Fabio Romito (Lega-Udc) 16949
Circoscrizione Barletta-Andria-Trani 8 consiglieri (5-3)
Debora Ciliento (Pd) 8417
Domenico De Santis (Pd) 6710
Giovanni Vurchio (Pd) 3564
Nicola Rutigliano (Decaro presidente) 2972
Ruggiero Passero (Per la Puglia) 10030
Antonia Spina (FdI) 4630
Andrea Ferri (FdI) 4549
Marcello Lanotte (FI) 6175
Circoscrizione Brindisi 5 consiglieri (3-2)
Antonio Matarrelli (Pd) 24499
Isabella Lettori (Pd) 8253
Tommaso Gioia (Decaro presidente) 3956
Luigi Caroli (FdI) 9872
Antonio Scianaro (FdI) 3984
Circoscrizione Foggia 10 consiglieri (6-4)
Raffaele Piemontese (Pd) 30273
Rossella Falcone (Pd) 10615
Graziamaria Starace (Decaro presidente) 7738
Giulio Scapato (Decaro presidente) 3929
Antonio Tutolo (Per la Puglia) 10240
Rosa Barone (M5S) 4317
Nicola Gatta (FdI) 10273
Giovanni De Leonardis (FdI) 7884
Paolo Dell’Erba (FI) 5510
Napoleone Cera (Lega-Udc) 4885
Circoscrizione Lecce 9 consiglieri (5-4)
Stefano Minerva (Pd) 31917
Loredana Capone (Pd) 15238
Silvia Miglietta (Decaro presidente) 5940
Sebastiano Leo (Per la Puglia) 11871
Cristian Casili (M5S) 7798
Paolo Pagliaro (FdI) 30339
Cataldo Basile (FdI) 17748
Gianfranco De Blasi (Lega-Udc) 11853
Paride Mazzotta (FI) 10539
Circoscrizione Taranto 8 consiglieri (4-4)
Donato Pentassuglia (Pd) 13245
Cosimo Borraccino (Pd) 7610
Giuseppe Fischetti (Decaro presidente) 4737
Annagrazia Angolano (M5S) 3823
Renato Perrini (FdI) 15419
Giampaolo Vietri (FdI) 6238
Massimiliano Di Cuia (FI) 5775
Antonio Paolo Scalera (Lega-Udc) 5024
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