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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 278221 positivi a test corona virus, incremento di 233 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 novembre 2021

233

Nuovi casi

23.525

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 44
Provincia di Bat: 21
Provincia di Brindisi: 38
Provincia di Foggia: 69
Provincia di Lecce: 36
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
3.830

Persone attualmente positive

143

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

278.221

Casi totali

4.680.263

Test eseguiti

267.510

Persone guarite

6.881

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.926
Provincia di Bat: 28.717
Provincia di Brindisi: 22.151
Provincia di Foggia: 49.248
Provincia di Lecce: 32.891
Provincia di Taranto: 42.706
Residenti fuori regione: 1.035
Provincia in definizione: 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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