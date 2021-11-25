Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 44
Provincia di Bat: 21
Provincia di Brindisi: 38
Provincia di Foggia: 69
Provincia di Lecce: 36
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
3.830
Persone attualmente positive
143
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.926
Provincia di Bat: 28.717
Provincia di Brindisi: 22.151
Provincia di Foggia: 49.248
Provincia di Lecce: 32.891
Provincia di Taranto: 42.706
Residenti fuori regione: 1.035
Provincia in definizione: 547