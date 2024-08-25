Dopo quell5di Maruggio in altro deprecabile accaduto a Minervino di Lecce. Una dottoressa dell’Asl, in servizio alla guardia medica, una sera prima di ferragosto è stata aggredita dal marito di una paziente.

Era andata a casa della donna che stava male, la prescrizione non è stata gradita dal marito della paziente che dapprima ha urlato contro la dottoressa, poi l’ha spintonata fino a cacciarla da casa.

La dottoressa 37enne ha già denunciato l’episodio e si è dimessa dalla guardia medica, svolge solo il lavoro di medico di base.

Il presidente della federazione italiana medici di medicina generale, Filippo Anelli, ha detto “ci dimetteremo tutti, purtroppo di fronte all’escalation di violenza a cui stiamo assistendo in Puglia e senza intervenenti immediati, diventerà sempre peggio.”

Asl Lecce e Fimmg hanno chiesto un incontro al prefetto di Lecce.