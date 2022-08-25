Di seguito un comunicato diffuso da Arpal:

Boncuri dopo Boncuri. Mentre la stagione della raccolta delle angurie e dei pomodori volge al

termine nei campi dell’Arneo, si rafforzano le azioni di supporto e inclusione a sostegno delle

persone migranti ospitate da giugno nella foresteria di Nardò.

Non lasciarle sole e accompagnarle nella ricerca di un nuovo lavoro è l’obiettivo che si pone

“Boncuri, lavorare alla luce del sole”, l’evento organizzato da Croce Rossa Italiana-Comitato di

Lecce con la collaborazione di Arpal Puglia nell’ambito del progetto P.I.U.Su.Pr.Eme., curato da

ATS Innova.Menti.

L’appuntamento è per giovedì 25 agosto, dalle ore 17.30 alle 19, all’interno della foresteria.

Saranno presenti alcune aziende del territorio, coinvolte da Arpal Puglia, per prospettare possibilità

di assunzione in diversi settori, dall’agricoltura all’edilizia, dalla mediazione culturale alla

ristorazione. Inoltre, gli operatori dei dieci Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Lecce

provvederanno a curare le candidature, supportando i lavoratori nella compilazione di moduli e

curriculum, e promuoveranno, attraverso appositi banchetti e bacheche multilingue, le altre offerte

di lavoro attive.

Anche in questo modo si intende neutralizzare il sistema di intermediazione illecita alimentato dal

caporalato, promuovendo l’intermediazione pubblica regolare anche nella fase della

ricollocazione. Non solo, il partenariato istituzionale e sociale presente a Boncuri è in campo per

offrire servizi sempre più integrati a persone che si trovano in condizione di svantaggio e

vulnerabilità.

Da quando nel giugno scorso è stata aperta la foresteria, è attivo sul posto, per 5 giorni a settimana,

lo sportello del Centro per l’Impiego di Nardò. Gli operatori Arpal hanno fornito informazioni e

preso in carico un centinaio di persone per i servizi più vari: attività di profilazione degli utenti con

la redazione di apposito bilancio delle competenze; aggiornamento della scheda anagrafica

professionale; creazione del proprio curriculum; colloqui per l’orientamento di base e specialistico.

È stata effettuata l’iscrizione di 35 migranti alle liste speciali in agricoltura e la metà di loro è

stata regolarmente assunta. Si è provveduto a candidare 75 lavoratori ad altre offerte di lavoro

attinenti vari settori, promosse tramite una bacheca multilingue all’interno della foresteria. Sono

stati stipulati patti di servizio per l’attivazione di tirocini formativi e diverse aziende agricole si

sono rivolte allo sportello Arpal per cercare manodopera. Una di queste, di Mola di Bari, ha assunto

14 dipendenti, mettendo a loro disposizione anche alloggi attrezzati e mezzi di trasporto aziendali

per raggiungere i campi.

Cruciale, in questi mesi, si è rivelato anche il progetto “P.I.U.Su.Pr.Eme. Percorsi Individualizzati

di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione del progetto SUPREME”, finanziato dal

PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione: ha attivato a Boncuri un sistema territoriale volto a superare l’approccio emergenziale

al fenomeno stagionale, per nutrire un processo di inclusione culturale, sociale, socio-sanitaria,

abitativa e occupazionale dei cittadini stranieri vittime o a rischio di sfruttamento lavorativo nel

territorio della provincia di Lecce e in particolare nell’ambito territoriale di Nardò.

ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n.

29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piùampia inclusione nel mondo del lavoro.

Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia

con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità;

supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta

formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it