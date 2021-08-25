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Puglia: 262141 positivi a test corona virus, incremento di 327 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 agosto 2021

327

Nuovi casi

14.924

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 101
Provincia di Bat: 113
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 50
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 5
4.550

Persone attualmente positive

217

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

262.141

Casi totali

3.207.447

Test eseguiti

250.894

Persone guarite

6.697

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.036
Provincia di Bat: 27.182
Provincia di Brindisi: 20.736
Provincia di Foggia: 46.249
Provincia di Lecce: 29.276
Provincia di Taranto: 40.275
Residenti fuori regione: 949
Provincia in definizione: 438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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