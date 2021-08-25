Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 101
Provincia di Bat: 113
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 19
Provincia di Lecce: 50
Provincia di Taranto: 22
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 5
4.550
Persone attualmente positive
217
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.036
Provincia di Bat: 27.182
Provincia di Brindisi: 20.736
Provincia di Foggia: 46.249
Provincia di Lecce: 29.276
Provincia di Taranto: 40.275
Residenti fuori regione: 949
Provincia in definizione: 438