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Comunicazione: la Regione Puglia in forte crescita nei social network, dall’ottavo al secondo posto Report

25 Maggio 2023
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Un successo per il capo della comunicazione istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, e per il suo staff.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il report annuale dall’agenzia DeRev registra l’importante crescita della presenza social della Regione Puglia, passata nel 2022 dall’ottavo al secondo posto fra le regioni italiane per pubblico raggiunto e coinvolgimento dei contenuti.

Vi invitiamo a seguire i profili istituzionali di Regione Puglia per rimanere aggiornati su iniziative e opportunità:

Facebook: https://www.facebook.com/quiregionepuglia
Instagram: https://www.instagram.com/regionepuglia/
Twitter: https://twitter.com/RegionePuglia
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/regionepuglia/
TikTok: https://www.tiktok.com/@regionepuglia

➡️ Approfondisci su: http://rpu.gl/puglia-social-2023


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