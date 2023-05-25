Un successo per il capo della comunicazione istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, e per il suo staff.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il report annuale dall’agenzia DeRev registra l’importante crescita della presenza social della Regione Puglia, passata nel 2022 dall’ottavo al secondo posto fra le regioni italiane per pubblico raggiunto e coinvolgimento dei contenuti.
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