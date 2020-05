Nei giorni scorsi l’ordinanza della Regione Lazio, per la riapertura delle piscine, aveva sollevato clamore. Era stato necessario scrivere nella disposizione che è vietato urinare in piscina.

Stessa esigenza, evidentemente, è stata avvertita anche dalla Regione Puglia per la riapertura delle piscine oggi. È stato necessario scrivere, nell’ordinanza firmata ieri dal governatore Michele Emiliano, che in acqua non si sputa, non si lasciano pannolini, non si fa la pipì.

Forse la parola “piscina” viene fraintesa, chissà.

Andiamo bene.