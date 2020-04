Controlli ancge con elicotteri e droni, oltre che con un numero di considerevole numero di pattuglie nellecstrade. In Puglia, come nel resto d’Italia, si replica oggi e domani ciò che avvenne due settimane fa, nel periodo pasquale. Bisogna rimanere a casa. Chiusi anche i negozi, in questo ponte, così come lo saranno l’1 maggio, secondo l’ordinanza del presidente della Regione, Michele Emiliano.

(foto: fonte polizia locale di Bari)