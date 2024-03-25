Di seguito un comunicato diffuso da Vanni Caragnano, responsabile del comitato strade sicure:

Lontani dalla solita bagarre politica, cerchiamo di fare chiarezza sull’esito della seduta del CIPESS del 21

marzo scorso, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli.

I lavori per l’ammodernamento della Strada Statale 100 “di Gioia del Colle”, dal km 52+200 (San Basilio) al

km 66+600 con innesto sulla SS7/SS106dir, teatro delle catastrofi stradali degli ultimi quattro mesi,

rientrano negli oltre 20 miliardi di opere non finanziate nel Contratto di programma MIT/ANAS con

orizzonte temporale 2021-2025.

Questo significa che l’intervento non è stato finanziato ma esiste. Ora vi è traccia tangibile che, per la prima

volta, esclusivamente grazie all’intervento del Comitato Strade Sicure da me presieduto, il nuovo Piano

Attuativo della Regione Puglia, orizzonte temporale 2021-2030, lo ha inserito come intervento prioritario

da assoggettare a finanziamento, quando invece nel precedente Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019

non vi era alcuna traccia dell’ammodernamento di quel tratto.

Questo significa ancora che la Regione Puglia, già nel 2021, ha recepito la nostra istanza di revisione di

quanto era previsto nel precedente PRT inserendo nel successivo Piano, ora attuale, l’intervento in

questione.

Il fatto che sia stato inserito nel nuovo Contratto di Programma come opera non finanziata non solo

significa che adesso, grazie a noi, esiste un intervento da realizzare, ma che ci sprona ad andare avanti nel

pressare le istituzioni per individuare quanto prima le risorse necessarie per andare in deroga e finanziare

almeno lo studio di fattibilità tecnico-economico dell’intervento, propedeutico poi al progetto.

Il nostro impegno continuerà e le nostre evidenze le porteremo al tavolo della V Commissione Trasporti

della Regione Puglia lunedì 25 marzo.

Siamo stati gli unici in questi ultimi anni a far muovere seriamente la politica e le istituzioni al fine di

migliorare la viabilità di quella statale e, documenti e verbali alla mano, sfido chiunque a non prendere atto

del nostro operato.