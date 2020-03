Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Devo confessare che sto facendo il “contrabbandiere” sia per le mascherine che per i ventilatori. Ho lanciato questo allarme, sia nelle sedi istituzionali sia a livello pubblico per informare i cittadini di quanto sta avvenendo.

Video a questo link:

https://m.facebook.com/micheleemiliano/videos/649988012452469