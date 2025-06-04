Di seguito il comunicato:

Si è svolta ieri mattina, nell’Aula consiliare del Consiglio Regionale della Puglia, la riunione del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, convocata per illustrare la pianificazione delle attività legate alla campagna antincendio boschiva 2025. L’incontro, presieduto dal dott. Maurizio Bruno, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Prefetture, delle Forze armate, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali, del volontariato della Protezione Civile e dell’ANCI e della città metropolitana di Bari. Nel corso della riunione, l’ing. Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione Civile, ha illustrato le principali azioni messe in campo dalla Regione per fronteggiare il rischio incendi in un’estate che si preannuncia critica anche a causa delle alte temperature previste.

«Con il decreto di dichiarazione della massima pericolosità – ha dichiarato l’ing. Valenzano – potenzieremo tutte le attività di prevenzione e contrasto, sia da terra che dall’alto, con particolare attenzione alla tempestività degli interventi. Abbiamo installato un sistema di telecamere attive H24 nelle aree boscate più sensibili e sottoscritto una convenzione con le associazioni di volontariato, che opereranno come sentinelle del territorio. Inoltre, il supporto dell’Arif, con mezzi, uomini e attrezzature, sarà fondamentale per garantire efficacia e rapidità nella risposta operativa».

Particolarmente apprezzato il metodo di lavoro improntato alla condivisione e al dialogo interistituzionale, come sottolineato dal dott. Maurizio Bruno, Presidente comitato regionale permanente Protezione Civile: «Coinvolgere fin da subito tutti i soggetti impegnati nella campagna antincendio è una scelta strategica. L’anno scorso il sistema regionale ha dato prova di efficienza e tempestività, contribuendo a una significativa riduzione degli incendi. Quest’anno vogliamo consolidare e rafforzare quel modello virtuoso, nella convinzione che il confronto e il contributo di ciascuno siano determinanti per migliorare ancora. La Protezione Civile è un sistema complesso, fatto di competenze, esperienze e responsabilità condivise. Ed è proprio in questa capacità di fare rete che risiede la sua forza».

Ha portato i saluti alla riunione anche la presidente del Consiglio regionale della Puglia, la dott.ssa Loredana Capone, che ha voluto sottolineare il ruolo strategico della Protezione Civile nella tutela del territorio e della sicurezza collettiva: «La Protezione Civile è una delle espressioni più alte di impegno civico e di responsabilità istituzionale. In essa si riconoscono valori fondamentali come la solidarietà, il coordinamento e la prevenzione. In un’epoca in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più complessi e frequenti gli scenari di emergenza, dobbiamo continuare a investire nella formazione, nell’innovazione tecnologica e nella valorizzazione del volontariato, che rappresenta il cuore pulsante di questo sistema».

L’incontro ha rappresentato un momento cruciale per la definizione dei ruoli e delle modalità operative con cui fronteggiare le emergenze estive. Un piano articolato, che punta sulla prevenzione, sull’uso delle tecnologie e su una rete consolidata di collaborazione istituzionale, con l’obiettivo prioritario di tutelare il patrimonio boschivo regionale e garantire la sicurezza dei cittadini.