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Regione Puglia: 98 dipendenti fra cui 80 donne affermano di avere subìto molestie Indagine commissionata dall'assessorato al Personale

24 Novembre 2021
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Il 15,4 per cento del personale femminile della Giunta e il 27,5 per cento delle dipendenti del Consiglio regionale della Puglia afferma che nei luoghi di lavoro si sono verificati episodi di molestie. Mentre 80 donne e 18 uomini in totale sostengono di avere subìto molestie. È il quadro sconfortante che emerge da un’indagine su violenza di genere e mobbing commissionata dall’ufficio del Personale, dal capo dipartimento Ciro imperio e dall’assessore Gianni Stea, che ringrazia tra gli altri il presidente Michele Emiliano e il massimo esponente dell’assise, Loredana Capone, «per l’impegno. Siamo pronti a intervenire – prosegue Stea-, con tutti gli strumenti attualmente a disposizione, per azzerare comportamenti assolutamente non tollerabili. Invito, infine, tutto il nostro personale a denunciare situazioni particolari».
Secondo il governatore Emiliano l’iniziativa «è un modo per guardarsi allo specchio e cercare di capire quali sono i problemi. Davvero un ottimo lavoro. Devo dire che temevamo una situazione peggiore, invece emerge una situazione gestibile, ma che non va assolutamente trascurata. Ho dato indirizzo oggi di dare vita ad un rafforzamento degli uffici che si occupano del clima e del benessere organizzativo, e in particolare di avviare quel servizio di mediazione dei conflitti e di consueling, oltre le normali virtù umane del rispetto, dell’educazione, della gentilezza, dell’ascolto reciproco».
Al questionario, sottoposto dall’ufficio statistico della Regione ai circa 2500 dipendenti che avrebbero risposto ovviamente in forma anonima, hanno risposto in 1075.

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