A margine di un incontro specifico nella sede tarantina di Confindustria il presidente della Regione Puglia ha parlato della questione indotto Arcelor Mittal. L’anticipo delle somme prospettato dalla Regione Puglia rischia di rimanere teorico perché, proprio a causa dei ritardi dei pagamenti da parte dei franco-indiani, varie imprese dell’indotto iniziano ad essere in condizioni bancarie da non poter fruire della eventuale misura regionale (paradossale ma così è). Emiliano ha definito “disdicevole” il comportamento di Arcelor Mittal che a dire del presidente pugliese, tenendo sulla corda l’indotto esercita pressioni sul governo. Per aiutare le imorese, Emiliano ha chiesto al governo tramite il ministro Boccia di verificare la fattibilità di una misura in Finanziaria, che permetta alla Regione Puglia di dare luogo alle anticipazioni.