Di Francesco Santoro:

Il presidente della Regione Michele Emiliano non esclude la possibilità di nuove restrizioni alla mobilità delle persone anche in Puglia a causa della diffusione del Covid-19. «Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano sopraffatti- scrive su Facebook-. I numeri dei contagiati sono troppo alti e serve diminuirli rallentando la circolazione delle persone». La presa di posizione, almeno per il momento, si traduce in un invito alla prudenza: «Si deve uscire di casa solo per lavorare, istruirsi o per altre gravi necessità. La nostra vita sociale e familiare deve essere prudentissima- esorta il governatore-. Si può accettare qualche rischio in più solo per garantire la sopravvivenza economica a tutti. Se si colpiscono attività economiche la regola deve essere che la sopravvivenza di quelle famiglie va garantita da tutti quelli che continuano a lavorare e a produrre reddito. Dobbiamo uscirne con unità, solidarietà e attenzione».