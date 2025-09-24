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Taranto: “in arrivo petroliera per prelievo e trasporto di 30mila tonnellate di greggio destinato all’aviazione militare israeliana”, presidio di protesta Usb e Cobas

24 Settembre 2025
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È stato chiesto un incontro urgente al prefetto, al commissario del porto, al presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Taranto e al sindaco di Taranto.

Particolarmente significativa (foto in basso) la presenza al presidio  di un lavoratore con la figlia sulle spalle.

—–

Di seguito la comunicazione di Usb Taranto:

Presidio Usb e Cobas alle 19.00 di oggi all’ingresso del porto mercantile di Taranto, in vista dell’arrivo di nave petroliera impiegata nella consegna di 30.000 tonnellate di greggio destinato a aviazione militare israeliana.

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