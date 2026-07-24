Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Il via libera della IV Commissione consiliare rappresenta un passaggio importante verso l’approvazione di una legge che mette nelle mani dei Comuni turistici uno strumento concreto per governare le trasformazioni legate alla crescita dei flussi turistici, coniugando sviluppo economico, coesione sociale e tutela dell’identità dei territori. Ringrazio il presidente della IV Commissione e tutti i consiglieri per il lavoro svolto e per il percorso di confronto e ascolto che ha accompagnato l’esame del disegno di legge. Il ciclo di audizioni avviato dalla Commissione ha consentito di raccogliere le istanze degli amministratori locali e degli operatori del comparto, arricchendo il provvedimento attraverso un dialogo utile a individuare il giusto equilibrio tra le opportunità generate dal turismo e le esigenze delle comunità che vivono quotidianamente le nostre città e i nostri comuni”. Così il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della seduta della IV Commissione ieri che ha discusso, tra i vari punti all’ordine del giorno, il disegno di legge “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”.

“Con il voto di oggi – prosegue il presidente – possiamo proseguire il percorso verso l’Aula con uno strumento normativo efficace, che riconosce ai Comuni a vocazione turistica la possibilità di intervenire secondo le caratteristiche e le necessità dei propri territori. Vogliamo preservare la residenzialità, il valore storico e culturale dei nostri centri e quell’equilibrio tra comunità e visitatori che rappresenta uno dei punti di forza dell’attrattività della Puglia. Sostenere il turismo significa anche saperne accompagnare e governare la crescita, affinché continui a produrre sviluppo e opportunità senza compromettere l’identità e la vivibilità dei luoghi. Per questo stiamo lavorando ad una strategia sulle aree interne che favorisca una più equa distribuzione delle attività turistiche che possono generare un riequilibrio sociale ed economico su tutto il territorio pugliese”.