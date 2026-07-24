Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Si tratta di una parte della Romagna, di quasi tutta la Calabria e della Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. Venti forti settentrionali con rinforzi fino a burrasca.”

Fino alle 20 significa ovviamente allerta anche alle 16,30 quando a Locorotondo si celebra (chiesa di San Giorgio martire) il matrimonio dell’anno in questo territorio: le nozze tra il portiere e capitano della nazionale di calcio, Gianluigi Donnarumma, e Alessia Elefante. Invitati vip del mondo dello sport e non solo. Ricevimento in una masseria di Fasano.

Dalla notte all’alba, pioggia essenzialmente dal foggiano alla Valle d’Itria, con dieci-quindici millimetri di livello cumulato in media. Minori precipitazioni su tarantino e Salento.