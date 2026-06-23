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Martina Franca: oggi presentazione di “88 giorni per ritrovarsi” Libro

24 Giugno 2026
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Di seguito il comunicato:

Nuovo appuntamento letterario nell’accogliente cornice della Saletta “Franco Punzi” del Teatro Nuovo. Mercoledì 24 giugno (con inizio alle 18.30), a cura del Presidio del Libro di Martina Franca, è in programma la presentazione del libro “88 giorni per ritrovarsi” di Simona Bertolotto, in arte Sissiottostyle, pubblicato da Cairo Editore. Un percorso intimo e coinvolgente di 88 giorni in cui l’autrice, influencer e content creator, accompagna il lettore in un viaggio di riscoperta personale attraverso riflessioni, sfide quotidiane e spunti di stile di vita.

Un libro che raccoglie pensieri, riflessioni, ma soprattutto 88 piccole sfide quotidiane per ritrovare la creatività, la bellezza e la libertà di essere. Non solo un diario, uno spazio dove tutto ricomincia.

A dialogare con Simona Bertolotto ci sarà Rosa Maria Messia, Responsabile del Presidio del Libro di Martina Franca, per approfondire i temi del libro: resilienza, cambiamento, il valore del tempo per sé e la ricerca di un nuovo equilibrio.

I saluti istituzionali saranno portati dall’avv. Rosanna Pantone, Direttrice Artistica del Teatro Nuovo.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.

Ingresso libero con prenotazione consigliata al 327.9498169.

TEATRO NUOVO Martina Franca

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