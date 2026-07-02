Di seguito un comunicato diffuso dal Policlinico Foggia:

Si sono concluse in data 30 giugno 2026 le prove selettive del Concorso unico regionale per n. 1.000 posti di Operatore socio-sanitario (OSS), tenutesi presso “Vigna Nocelli Grand Hotel”, che hanno avuto inizio dal 22 giugno 2026.

Alle prove selettive del Concorso hanno partecipato complessivamente n. 14.666 candidati a fronte di n. 21.052 candidati convocati.

Sono stati ammessi alla prova pratica n. 4.585 candidati, compresi gli ex aequo.

L’organizzazione, grazie anche alla collaborazione dei diversi attori coinvolti, ha permesso di gestire con ordine e nei tempi prestabiliti i diversi turni, salvo il disagio, peraltro non causato da motivi organizzativi, e tempestivamente risolto, del primo turno della prima giornata.

Il Direttore Generale del Policlinico Foggia Dott. Yanko Tedeschi ringrazia la Commissione di concorso, il personale della Struttura Complessa “Politiche del Personale”, la Prefettura di Foggia, il Comune di Lucera, le Forze dell’Ordine, l’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso, la Croce Rossa di Foggia, il Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (CO.N.G.E.A.V. di Lucera), il GAVI, Cosmopol, Murialdomani srl ImpresaSociale, nonché la struttura ospitante e la società che ha gestito lo svolgimento della prova selettiva.