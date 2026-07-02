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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

2 Luglio 2026
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Zone di Veneto e di Emilia-Romagna oggi in allerta arancione per temporali. Varie altre regioni d’Italia in codice giallo. Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte dipartimento della protezione civile.

 

 

 


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