Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:



Questa mattina sul cantiere ‘eterno’ della Strada Statale 172, la cosiddetta strada dei Trulli, assieme all’Assessore ai Trasporti Debora Ciliento, l’ing. Anas Vincenzo Marzi voluto fortemente dal sottoscritto e dall’Assessore Pentassuglia. Alla presenza anche del sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano – perché il completamento di un’arteria essenziale per il nostro territorio non è una battaglia di sinistra o destra, ma di chiunque abbia a cuore il turismo, lo sviluppo economico, ma soprattutto la sicurezza stradale dei propri cittadini. 𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐥𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐬𝐞 𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐫𝐨𝐧𝐨𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚, 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨. La consegna dei lavori avverrà entro agosto . Nel frattempo il consigliere Perrini e l’assessore Pentassuglia nei prossimi giorni chiederanno un incontro alla Sud Est per

comprendere quali provvedimenti intendano intraprendere per il tratto San Paolo- Martina Franca al fine di metterlo con urgenza in sicurezza . Fin dall’inizio il consigliere Perrini sosteneva che il primo tratto che andava fatto era San Paolo-Martina Franca perché è il più pericoloso, invece, si è voluto investire su un tratto che non necessitava di lavori urgenti, quello che collega Orimini a Taranto.

Proseguiremo con cadenza quindicinale a svolgere sopralluoghi per verificare il rispetto del cronoprogramma. Siamo fiduciosi perché la celerità con cui si sta procedendo ci induce a ritenere che finalmente, è il caso di dire, si sia intrapresa la strada giusta”.