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30 Aprile 2026
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Tariffa acqua dalla Basilicata alla Puglia: aggiornamento e recupero crediti Ieri l'incontro fra i presidenti

24 Aprile 2026
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Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:

Ieri mattina ho partecipato insieme al ministro Foti e al governatore Decaro al Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche.

Nel corso dell’incontro abbiamo aggiornato tariffe ferme da anni, adeguandole agli indici Istat e riportando coerenza e trasparenza nella gestione.

Un passaggio che ci consente oggi di definire con precisione i crediti maturati e di avviarne il recupero, a partire dalle somme spettanti alla Regione Basilicata. Con Acquedotto Pugliese abbiamo già concordato un piano di rientro in cinque anni, con pagamenti certi delle somme regionali dovute e acconti immediati dal 2026, e stiamo intervenendo anche sulle altre situazioni aperte.

È un risultato concreto che rafforza la Basilicata e riconosce il valore di una risorsa che la nostra Regione garantisce ogni giorno a tutto il Mezzogiorno.


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