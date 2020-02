Di seguito la dichiarazione di Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:

“Continua la situazione di grave criticità che interessa le imprese dell’indotto dell’ex Ilva ancora in attesa del pagamento dei crediti maturati nei primi mesi dell’anno e che ammontano a diversi milioni di euro.

Le manifestazioni di lotta del periodo natalizio consentirono di ottenere i crediti accumulatisi nei mesi precedenti ma da gennaio è tornata la situazione di emergenza con i prevedibili riflessi sul tessuto economico locale e sul sistema delle piccole e medie imprese, la cui attività è per lo più legata allo stabilimento siderurgico.

Bisogna tenere alta la guardia sulla questione e io continuerò a sollecitare il Presidente Michele Emiliano, che già più volte ha mostrato particolare sensibilità verso le imprese e i lavoratori dell’indotto.

È necessario garantire il prosieguo delle attività lavorative in condizioni di certezza e continuità. A questo proposito intendo tenere aperto il confronto con le aziende e i lavoratori che vivono questo particolare momento di difficoltà e che chiedono di essere sostenuti e rappresentati”.