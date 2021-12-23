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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Arrestato il dirigente della protezione civile della Puglia Guardia di finanza, Mario Lerario accusato di corruzione. Altri sette indagati. Regione: nominato il sostituto

23 Dicembre 2021
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Bloccato in flagranza con diecimila euro in una busta, secondo l’accusa frutto di una tangente da un imprenditore del settore edilizio. Mario Lerario è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Deve rispondere di corruzione. Sono complessivamente otto gli indagati a vario titolo, l’inchiesta riguarda la costruzione del presidio anti corona virus nella fiera del Levante.

Immediatamente revocato l’incarico dalla Regione Puglia, nominato nuovo dirigente del dipartimento regionale della protezione civile Nicola Lopane.


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