Fonte: Eligendo. Legenda: in corsivo la percentuale relativa all’affluenza nello stesso orario della precedente elezione
|
PUGLIA
|
4.032 su 4.032
|
8,55
|
23,77
|
27,60
|BARI
|1.224 su 1.224
|9,00
|23,89
|29,20
|ACQUAVIVA DELLE FONTI
|20 su 20
|9,45
|29,92
|31,16
|ADELFIA
|16 su 16
|7,77
|22,37
|24,41
|ALBEROBELLO
|9 su 9
|6,95
|22,62
|24,75
|ALTAMURA
|60 su 60
|7,49
|23,22
|27,37
|BARI
|344 su 344
|10,78
|25,67
|30,76
|BINETTO
|2 su 2
|9,19
|27,03
|32,94
|BITETTO
|11 su 11
|8,40
|24,57
|41,12
|BITONTO
|51 su 51
|8,95
|23,39
|28,27
|BITRITTO
|11 su 11
|10,18
|25,84
|26,58
|CAPURSO
|15 su 15
|9,20
|23,27
|32,98
|CASAMASSIMA
|16 su 16
|6,83
|19,65
|23,75
|CASSANO DELLE MURGE
|13 su 13
|8,52
|25,15
|27,82
|CASTELLANA GROTTE
|18 su 18
|9,14
|25,28
|29,80
|CELLAMARE
|6 su 6
|8,59
|22,94
|27,85
|CONVERSANO
|23 su 23
|8,30
|24,95
|37,86
|CORATO
|44 su 44
|6,83
|20,18
|36,54
|GIOIA DEL COLLE
|25 su 25
|9,31
|25,08
|27,07
|GIOVINAZZO
|23 su 23
|10,78
|26,73
|30,77
|GRAVINA IN PUGLIA
|34 su 34
|7,18
|20,69
|26,95
|GRUMO APPULA
|12 su 12
|8,22
|22,64
|36,94
|LOCOROTONDO
|12 su 12
|7,48
|24,69
|36,08
|MODUGNO
|34 su 34
|11,15
|27,71
|38,10
|MOLA DI BARI
|28 su 28
|5,92
|16,69
|20,98
|MOLFETTA
|60 su 60
|8,52
|21,10
|25,00
|MONOPOLI
|52 su 52
|8,28
|22,08
|25,42
|NOCI
|17 su 17
|9,29
|25,17
|27,94
|NOICATTARO
|22 su 22
|8,46
|22,29
|25,97
|PALO DEL COLLE
|20 su 20
|8,88
|24,02
|35,55
|POGGIORSINI
|2 su 2
|8,27
|31,51
|33,33
|POLIGNANO A MARE
|18 su 18
|7,37
|22,16
|22,70
|PUTIGNANO
|25 su 25
|12,18
|28,88
|29,96
|RUTIGLIANO
|19 su 19
|7,64
|22,70
|25,74
|RUVO DI PUGLIA
|23 su 23
|8,30
|23,27
|26,36
|SAMMICHELE DI BARI
|8 su 8
|8,06
|27,04
|24,04
|SANNICANDRO DI BARI
|11 su 11
|7,54
|23,43
|24,84
|SANTERAMO IN COLLE
|23 su 23
|8,41
|25,44
|28,44
|TERLIZZI
|22 su 22
|8,47
|24,22
|26,40
|TORITTO
|10 su 10
|6,29
|19,31
|24,16
|TRIGGIANO
|30 su 30
|7,35
|19,64
|26,71
|TURI
|13 su 13
|7,96
|23,71
|24,24
|VALENZANO
|22 su 22
|10,17
|24,96
|28,86
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|366 su 410
|8,52
|22,43
|29,72
|ANDRIA
|66 su 110
|9,18
|23,20
|33,76
|BARLETTA
|104 su 104
|10,38
|25,45
|28,48
|BISCEGLIE
|50 su 50
|7,29
|20,43
|23,55
|CANOSA DI PUGLIA
|32 su 32
|4,95
|14,75
|21,76
|MARGHERITA DI SAVOIA
|13 su 13
|7,70
|23,03
|22,90
|MINERVINO MURGE
|12 su 12
|5,99
|20,73
|28,12
|SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|14 su 14
|6,09
|20,01
|24,92
|SPINAZZOLA
|7 su 7
|7,15
|22,32
|24,92
|TRANI
|54 su 54
|9,02
|23,74
|37,02
|TRINITAPOLI
|14 su 14
|7,02
|21,02
|36,35
|BRINDISI
|378 su 378
|8,62
|24,43
|26,71
|BRINDISI
|80 su 80
|8,94
|23,35
|26,92
|CAROVIGNO
|15 su 15
|9,58
|27,69
|22,72
|CEGLIE MESSAPICA
|22 su 22
|7,11
|21,31
|29,40
|CELLINO SAN MARCO
|7 su 7
|9,23
|21,34
|24,69
|CISTERNINO
|12 su 12
|8,37
|24,78
|25,52
|ERCHIE
|9 su 9
|7,26
|24,23
|36,95
|FASANO
|37 su 37
|8,10
|22,89
|23,74
|FRANCAVILLA FONTANA
|30 su 30
|7,71
|21,26
|24,31
|LATIANO
|14 su 14
|7,31
|23,94
|37,66
|MESAGNE
|27 su 27
|11,02
|28,71
|23,97
|ORIA
|13 su 13
|8,55
|25,72
|24,91
|OSTUNI
|31 su 31
|9,58
|29,41
|24,71
|SAN DONACI
|7 su 7
|10,73
|31,39
|22,02
|SAN MICHELE SALENTINO
|6 su 6
|8,19
|25,82
|21,44
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|10 su 10
|8,76
|27,75
|23,79
|SAN PIETRO VERNOTICO
|16 su 16
|9,18
|23,57
|26,10
|SAN VITO DEI NORMANNI
|19 su 19
|6,88
|21,07
|34,14
|TORCHIAROLO
|5 su 5
|8,25
|22,63
|39,75
|TORRE SANTA SUSANNA
|11 su 11
|6,69
|21,39
|25,12
|VILLA CASTELLI
|7 su 7
|10,04
|28,17
|30,84
|FOGGIA
|652 su 652
|7,18
|20,44
|25,03
|ACCADIA
|3 su 3
|6,43
|18,42
|31,84
|ALBERONA
|2 su 2
|3,14
|14,27
|15,97
|ANZANO DI PUGLIA
|2 su 2
|4,38
|14,19
|11,32
|APRICENA
|15 su 15
|9,63
|25,80
|27,83
|ASCOLI SATRIANO
|6 su 6
|5,05
|17,84
|24,60
|BICCARI
|3 su 3
|7,03
|23,21
|26,11
|BOVINO
|5 su 5
|4,83
|15,44
|17,53
|CAGNANO VARANO
|9 su 9
|4,71
|15,55
|28,56
|CANDELA
|3 su 3
|10,51
|30,37
|25,77
|CARAPELLE
|5 su 5
|7,10
|20,13
|24,08
|CARLANTINO
|2 su 2
|3,21
|12,09
|12,97
|CARPINO
|5 su 5
|4,68
|17,64
|18,88
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|2 su 2
|4,78
|16,24
|18,73
|CASALVECCHIO DI PUGLIA
|2 su 2
|4,27
|13,98
|28,17
|CASTELLUCCIO DEI SAURI
|2 su 2
|6,10
|20,15
|21,88
|CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|2 su 2
|4,01
|18,13
|14,55
|CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
|2 su 2
|4,65
|14,49
|19,39
|CELENZA VALFORTORE
|2 su 2
|4,27
|22,28
|19,91
|CELLE DI SAN VITO
|1 su 1
|6,69
|22,05
|14,53
|CERIGNOLA
|50 su 50
|5,44
|16,31
|19,57
|CHIEUTI
|2 su 2
|3,91
|12,79
|18,60
|DELICETO
|5 su 5
|6,75
|24,36
|24,58
|FAETO
|1 su 1
|3,26
|9,50
|11,11
|FOGGIA
|147 su 147
|8,85
|23,12
|30,63
|ISCHITELLA
|4 su 4
|5,36
|16,40
|19,92
|ISOLE TREMITI
|2 su 2
|10,40
|19,31
|25,51
|LESINA
|6 su 6
|6,41
|15,75
|26,01
|LUCERA
|33 su 33
|8,00
|23,52
|31,19
|MANFREDONIA
|59 su 59
|9,03
|21,36
|26,29
|MATTINATA
|6 su 6
|7,29
|21,70
|29,51
|MONTE SANT’ANGELO
|17 su 17
|8,11
|22,63
|24,66
|MONTELEONE DI PUGLIA
|3 su 3
|6,04
|23,98
|26,61
|MOTTA MONTECORVINO
|1 su 1
|6,93
|22,34
|25,14
|ORDONA
|2 su 2
|7,48
|25,52
|46,66
|ORSARA DI PUGLIA
|4 su 4
|6,07
|20,30
|19,29
|ORTA NOVA
|16 su 16
|6,37
|17,23
|21,51
|PANNI
|2 su 2
|3,30
|15,25
|17,54
|PESCHICI
|4 su 4
|5,09
|18,74
|16,06
|PIETRAMONTECORVINO
|3 su 3
|5,10
|20,18
|22,87
|POGGIO IMPERIALE
|3 su 3
|5,74
|17,69
|22,34
|RIGNANO GARGANICO
|2 su 2
|6,96
|24,20
|23,92
|ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|2 su 2
|7,27
|27,86
|33,05
|RODI GARGANICO
|4 su 4
|5,68
|17,14
|20,92
|ROSETO VALFORTORE
|2 su 2
|1,47
|5,78
|8,72
|SAN GIOVANNI ROTONDO
|26 su 26
|7,33
|22,46
|25,92
|SAN MARCO IN LAMIS
|18 su 18
|7,78
|22,55
|20,46
|SAN MARCO LA CATOLA
|2 su 2
|1,96
|10,60
|8,23
|SAN NICANDRO GARGANICO
|22 su 22
|5,05
|15,49
|16,93
|SAN PAOLO DI CIVITATE
|6 su 6
|5,43
|16,82
|19,19
|SAN SEVERO
|56 su 56
|5,90
|17,14
|23,84
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|3 su 3
|4,97
|20,67
|23,16
|SERRACAPRIOLA
|5 su 5
|4,88
|13,69
|29,49
|STORNARA
|4 su 4
|8,75
|30,55
|21,27
|STORNARELLA
|4 su 4
|7,02
|23,98
|23,14
|TORREMAGGIORE
|17 su 17
|8,40
|21,09
|22,16
|TROIA
|7 su 7
|8,49
|28,66
|28,99
|VICO DEL GARGANO
|10 su 10
|3,63
|13,13
|18,62
|VIESTE
|14 su 14
|8,10
|23,89
|19,69
|VOLTURARA APPULA
|1 su 1
|3,04
|12,38
|13,27
|VOLTURINO
|2 su 2
|6,20
|24,88
|23,38
|ZAPPONETA
|2 su 2
|5,72
|21,89
|28,12
|LECCE
|813 su 825
|9,40
|27,40
|27,91
|ALESSANO
|7 su 7
|8,03
|26,70
|21,42
|ALEZIO
|5 su 5
|7,61
|21,79
|23,40
|ALLISTE
|7 su 7
|7,27
|21,75
|17,79
|ANDRANO
|5 su 5
|8,12
|32,25
|26,44
|ARADEO
|9 su 9
|6,50
|22,68
|19,98
|ARNESANO
|4 su 4
|11,07
|31,26
|37,76
|BAGNOLO DEL SALENTO
|2 su 2
|9,44
|29,72
|37,19
|BOTRUGNO
|3 su 3
|7,73
|27,46
|25,56
|CALIMERA
|7 su 7
|12,71
|36,71
|43,20
|CAMPI SALENTINA
|10 su 10
|11,36
|32,36
|27,52
|CANNOLE
|2 su 2
|10,94
|33,77
|27,85
|CAPRARICA DI LECCE
|3 su 3
|12,08
|41,04
|26,70
|CARMIANO
|10 su 10
|11,05
|35,24
|27,97
|CARPIGNANO SALENTINO
|5 su 5
|8,51
|28,81
|25,69
|CASARANO
|23 su 23
|8,21
|24,97
|32,82
|CASTRI DI LECCE
|3 su 3
|11,90
|37,37
|32,83
|CASTRIGNANO DE’ GRECI
|5 su 5
|7,08
|23,18
|21,47
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|6 su 6
|6,97
|21,76
|20,66
|CASTRO
|3 su 3
|10,11
|34,07
|31,93
|CAVALLINO
|10 su 10
|11,57
|29,98
|28,82
|COLLEPASSO
|6 su 6
|7,51
|22,45
|24,16
|COPERTINO
|26 su 26
|8,66
|24,76
|25,12
|CORIGLIANO D’OTRANTO
|5 su 5
|10,87
|31,44
|37,00
|CORSANO
|5 su 5
|6,59
|24,87
|22,70
|CURSI
|4 su 4
|9,50
|32,49
|29,25
|CUTROFIANO
|9 su 9
|9,37
|27,60
|31,52
|DISO
|3 su 3
|10,71
|33,32
|31,34
|GAGLIANO DEL CAPO
|5 su 5
|7,07
|19,99
|28,49
|GALATINA
|28 su 28
|10,98
|30,27
|25,68
|GALATONE
|15 su 15
|7,39
|23,72
|23,61
|GALLIPOLI
|24 su 24
|9,17
|24,12
|23,37
|GIUGGIANELLO
|1 su 1
|13,98
|35,13
|29,25
|GIURDIGNANO
|2 su 2
|7,79
|29,43
|26,10
|GUAGNANO
|6 su 6
|9,54
|28,59
|27,00
|LECCE
|95 su 102
|11,85
|28,08
|30,77
|LEQUILE
|7 su 7
|11,69
|29,95
|28,20
|LEVERANO
|12 su 12
|9,11
|28,68
|23,16
|LIZZANELLO
|11 su 11
|10,60
|28,06
|28,31
|MAGLIE
|17 su 17
|10,99
|31,19
|37,98
|MARTANO
|10 su 10
|7,72
|26,41
|37,11
|MARTIGNANO
|2 su 2
|11,91
|43,30
|30,84
|MATINO
|12 su 12
|5,82
|19,26
|20,58
|MELENDUGNO
|8 su 8
|9,79
|30,05
|24,24
|MELISSANO
|7 su 7
|7,31
|20,96
|20,55
|MELPIGNANO
|3 su 3
|12,80
|38,02
|38,23
|MIGGIANO
|3 su 3
|10,08
|31,21
|22,51
|MINERVINO DI LECCE
|4 su 4
|9,50
|32,22
|25,07
|MONTERONI DI LECCE
|11 su 11
|9,25
|27,51
|38,08
|MONTESANO SALENTINO
|3 su 3
|11,42
|36,23
|25,27
|MORCIANO DI LEUCA
|4 su 4
|6,94
|21,10
|17,41
|MURO LECCESE
|5 su 5
|9,08
|32,35
|23,82
|NARDO’
|33 su 33
|12,00
|31,52
|27,13
|NEVIANO
|5 su 5
|7,56
|21,06
|32,73
|NOCIGLIA
|3 su 3
|9,10
|29,33
|25,77
|NOVOLI
|7 su 7
|10,17
|27,94
|27,62
|ORTELLE
|3 su 3
|10,01
|35,17
|27,99
|OTRANTO
|6 su 6
|8,51
|23,12
|26,40
|PALMARIGGI
|2 su 2
|10,87
|31,27
|26,62
|PARABITA
|10 su 10
|7,93
|24,32
|23,50
|PATU’
|2 su 2
|9,71
|30,51
|31,55
|POGGIARDO
|6 su 6
|9,40
|31,15
|26,68
|PORTO CESAREO
|6 su 6
|11,73
|30,29
|35,14
|PRESICCE-ACQUARICA
|12 su 12
|6,56
|21,50
|28,46
|RACALE
|11 su 11
|8,60
|24,28
|30,34
|RUFFANO
|10 su 10
|5,66
|17,95
|17,52
|SALICE SALENTINO
|7 su 7
|11,29
|29,75
|25,63
|SALVE
|0 su 5
|6,29
|N.P.
|–
|SAN CASSIANO
|2 su 2
|10,43
|34,92
|31,38
|SAN CESARIO DI LECCE
|7 su 7
|12,16
|32,40
|30,30
|SAN DONATO DI LECCE
|5 su 5
|10,64
|34,25
|31,17
|SAN PIETRO IN LAMA
|4 su 4
|10,30
|28,26
|42,05
|SANARICA
|2 su 2
|7,71
|27,32
|22,05
|SANNICOLA
|7 su 7
|8,87
|26,51
|19,66
|SANTA CESAREA TERME
|4 su 4
|9,38
|36,26
|29,13
|SCORRANO
|8 su 8
|8,41
|26,84
|23,63
|SECLI’
|2 su 2
|6,80
|25,91
|23,79
|SOGLIANO CAVOUR
|4 su 4
|10,06
|29,36
|38,12
|SOLETO
|5 su 5
|11,36
|33,88
|27,48
|SPECCHIA
|5 su 5
|6,64
|23,42
|20,60
|SPONGANO
|4 su 4
|7,69
|27,13
|27,05
|SQUINZANO
|18 su 18
|10,15
|29,58
|29,70
|STERNATIA
|3 su 3
|11,54
|36,90
|32,91
|SUPERSANO
|4 su 4
|5,77
|21,66
|20,98
|SURANO
|2 su 2
|8,96
|30,05
|21,93
|SURBO
|13 su 13
|9,90
|27,11
|36,89
|TAURISANO
|14 su 14
|5,19
|17,47
|17,61
|TAVIANO
|11 su 11
|6,75
|20,06
|22,82
|TIGGIANO
|3 su 3
|8,09
|33,10
|31,40
|TREPUZZI
|13 su 13
|13,07
|33,73
|31,84
|TRICASE
|21 su 21
|8,43
|27,98
|34,89
|TUGLIE
|6 su 6
|7,56
|22,28
|23,12
|UGENTO
|14 su 14
|5,78
|19,46
|17,39
|UGGIANO LA CHIESA
|4 su 4
|7,23
|27,98
|40,10
|VEGLIE
|12 su 12
|9,14
|27,94
|37,07
|VERNOLE
|9 su 9
|8,47
|29,41
|27,72
|ZOLLINO
|2 su 2
|11,32
|35,47
|30,87
|TARANTO
|543 su 543
|7,69
|22,11
|25,67
|AVETRANA
|8 su 8
|5,92
|18,54
|19,14
|CAROSINO
|6 su 6
|7,50
|24,45
|24,33
|CASTELLANETA
|19 su 19
|9,48
|26,25
|25,67
|CRISPIANO
|13 su 13
|8,17
|24,93
|24,26
|FAGGIANO
|4 su 4
|7,49
|21,94
|23,75
|FRAGAGNANO
|5 su 5
|10,12
|30,79
|24,19
|GINOSA
|22 su 22
|6,65
|22,08
|21,80
|GROTTAGLIE
|27 su 27
|5,95
|19,38
|21,79
|LATERZA
|14 su 14
|8,25
|29,57
|42,59
|LEPORANO
|6 su 6
|7,89
|20,65
|26,20
|LIZZANO
|9 su 9
|7,43
|23,22
|23,98
|MANDURIA
|30 su 30
|10,46
|29,21
|34,58
|MARTINA FRANCA
|44 su 44
|9,83
|27,01
|27,57
|MARUGGIO
|5 su 5
|9,02
|25,97
|27,26
|MASSAFRA
|26 su 26
|6,34
|20,30
|26,93
|MONTEIASI
|5 su 5
|7,92
|23,55
|27,34
|MONTEMESOLA
|4 su 4
|6,17
|18,12
|36,09
|MONTEPARANO
|2 su 2
|8,11
|25,66
|27,41
|MOTTOLA
|18 su 18
|7,33
|25,07
|23,17
|PALAGIANELLO
|6 su 6
|8,05
|23,99
|22,92
|PALAGIANO
|14 su 14
|8,35
|26,55
|25,52
|PULSANO
|9 su 9
|8,22
|22,55
|26,36
|ROCCAFORZATA
|2 su 2
|8,89
|24,47
|29,31
|SAN GIORGIO IONICO
|13 su 13
|7,12
|19,88
|23,58
|SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|8 su 8
|6,17
|21,36
|25,85
|SAVA
|15 su 15
|9,65
|28,35
|21,84
|STATTE
|13 su 13
|6,39
|17,17
|23,04
|TARANTO
|191 su 191
|7,02
|18,08
|24,33
|TORRICELLA
|5 su 5
|8,10
|26,57
|30,80