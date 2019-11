Di Nino Sangerardi:

L’ing.Antonio Decaro(Pd) è stato riconfermato presidente dell’Anci,durante l’Assemblea congressuale che si è svolta in Arezzo.Unico candidato in lizza,eletto per acclamazione dai 668 sindaci in rappresentanza degli 8 mila Comuni italiani.

”Grazie per avermi rinnovato la fiducia—dice Decaro—mi impegnerò a lavorare per le nostre città e per i problemi dei nostri cittadini,e insieme cercheremo di rendere questo Paese più bello e più giusto per vivere”.

Non è mancato lo stand della Puglia che ha fatto degustare agli astanti e primi cittadini d’Italia mozzarelle e capocollo e pane e,dulcis in fundo, vino primitivo.

Gli scribi parastatali rammentano,sottovoce, quali e quanti incarichi sono in capo a Antonio Decaro.

Ecco : presidente Anci, sindaco di Bari(rieletto per la seconda volta il 26 maggio 2019 con il 66,27% dei voti),sindaco della Città Metropolitana di Bari,presidente Consiglio direttivo autorità idrica pugliese,presidente Comunità del Parco nazionale dell’Alta Murgia,consigliere di amministrazione Cassa Depositi e Prestiti,componente della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria della Regione Puglia,presidente della Conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitari di Bari e provincia,componente del Comitato europeo delle Regioni, presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, componente della Direzione nazionale del Partito Democratico.

Normale che nel ventunesimo secolo una sola persona debba svolgere molteplici e impegnative funzioni pubbliche?