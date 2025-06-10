Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

“Finalmente dopo tanto ‘patire’ e sollecitazioni con la consegna dei lavori sul tratto stradale che collega Orimini a Taranto, abbiamo messo in sicurezza un’importante arteria stradale, ma non basta. La Statale 172 ha molte problematicità e quindi ho, immediatamente, protocollato la richiesta di un sopralluogo indirizzata all’assessore ai Trasporti, Debora Ciliento, al responsabile Anas, Vincenzo Marzi, per comprendere entro quando verranno ultimati i lavori previsti nel tratto San Paolo – Martina Franca.

“Lavori che sono iniziati da oltre un anno, che riguardano l’allargamento della strada con l’abbattimento dei muretti a secco, ma da diverse settimane il cantiere risulta fermo e quindi è ancora più a rischio la sicurezza degli automobilisti. Per questo chiedo di conoscere subito il crono programma, perché ritengo che sia fondamentale garantire la massima operatività su un cantiere aperto da anni, strategico per la viabilità, il turismo e l’economia della Puglia.”