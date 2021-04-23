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Oggi i nuovi colori delle regioni, la Puglia spera nell’arancione ma è al limite della permanenza in zona rossa Torna la zona gialla

23 Aprile 2021
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I dati di ieri hanno guastato le prospettive, con altri duemila contagi circa. Tuttavia i parametri, alcuni dei quali in miglioramento, fanno sperare nell’arancione per la Puglia. Per primo ci sperava, nei giorni scorsi, proprio il presidente. Oggi l’ordinanza del ministro della Salute,  sarà in vigore da lunedì. Almeno undici regioni nella zona gialla che viene ripristinata, per Sardegna e Valle d’Aosta scontata la permanenza in area rossa.

Aggiornamento qui:

Se dipendesse solo dall’indice Rt la Puglia sarebbe da zona gialla. Da non escludere una sorpresa nell’ordinanza del ministro A livello nazionale 0,81. Dato diffuso stamattina


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