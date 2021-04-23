I dati di ieri hanno guastato le prospettive, con altri duemila contagi circa. Tuttavia i parametri, alcuni dei quali in miglioramento, fanno sperare nell’arancione per la Puglia. Per primo ci sperava, nei giorni scorsi, proprio il presidente. Oggi l’ordinanza del ministro della Salute, sarà in vigore da lunedì. Almeno undici regioni nella zona gialla che viene ripristinata, per Sardegna e Valle d’Aosta scontata la permanenza in area rossa.

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