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Molfetta: asilo nido nel call center Visita dell'assessore regionale

22 Dicembre 2023
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Di seguito il comunicato:

“Qui il welfare aziendale vede concretezza. È un modello da imitare”. Così l’assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, al termine della visita alla Network Contacts, impresa leader del BPO e Customer Care, con quartier generale nella zona industriale di Molfetta (via Adriano Olivetti 17). Da anni Network Contacts è impegnata per garantire il benessere dei propri lavoratori attraverso varie iniziative. Tra queste, la presenza dell’asilo nido interno “Tutti giù per terra”, a disposizione di tutti coloro, madri e padri lavoratrici e lavoratori, che avendo figli molto piccoli, possono conciliare lattività lavorativa con il compito di curare e accompagnare la crescita che compete ad un genitore.

“Ho visitato – ha continuato l’assessore – una struttura che brilla per capacità innovativa e di incidere sulla qualità della vita dei propri dipendenti. Un plauso perché è una bellissima realtà che non credevo così innovativa rispetto ai servizi che offre quotidianamente”.

Sempre nellottica di mettere al centro il benessere personale in termini di conciliazione vita/lavoro, in Network Contacts negli ultimi anni sono stati realizzati una palestra, un centro estetico, unagenzia viaggi-esperienze, un salone di parrucchiere uomo-donna e un mini market inclusivo. Questultimo mette in evidenza la forte volontà aziendale di trasferire un messaggio sociale di solidarietà ed inclusione della diversità. Infatti il mini market Insuperabili” ha come obiettivo principale linclusione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilità.

“Per noi il welfare non è solo un concetto ma una filosofia – ha detto Giulio Saitti, direttore generale di Network Contacts – perché nei luoghi di lavori si concentra una comunità di persone che deve vivere in un clima favorevole perché possano esprimere la propria disponibilità”.

Come ormai ben noto il settore del Bpo in questi ultimi anni ha subìto una profonda trasformazione dovuta anche alla crisi strutturale conseguente alla pandemia da covid19, e allo stesso tempo, ha visto lo sviluppo di nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale; in questo mondo ormai digitalizzato dove le relazioni sociali e lavorative divengono più rarefatte, limpegno quotidiano profuso da Network Contacts prevede un lavoro costante e continuo focalizzato sulla necessità di sviluppare, al fianco della mission aziendale, unanima solidale che possa attuare azioni concrete volte ad una maggiore sensibilità collettiva verso le problematiche sociali e che porti a compimento la realizzazione concreta di progetti solidali.

Anche per questa ragione nel dicembre del 2018 è nata, allinterno di Network Contacts, la onlus Contasudinoi”, con il compito di farsi carico delle iniziative di solidarietà e beneficenza da sviluppare sul territorio. Così, anche questanno, Network Contacts assieme a “Conta su di noi” mette in campo le sue forze per fini benefici e per finanziare la ricerca contro il cancro, in collaborazione con AIRC, da sempre partner solidale delle due realtà.

A margine della visita dell’assessore Barone, si è tenuta lestrazione dei biglietti della lotteria Insieme per la Ricerca“, finalizzata a finanziare preziose borse di studio per giovani ricercatori


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