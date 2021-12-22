Nella clamorosa inchiesta della procura di Matera diretta da Pietro Argentino vennero arrestati funzionari, politici. Marcello Pittella, presidente della Regione Basilicata, si dimise, dopo quell’arresto nel 2018. Oggi è stato assolto. Come, tra gli altri, è stato assolto (venne arrestato pure lui) Vito Montanaro, con la sentenza di primo grado.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“Vito Montanaro, capo del Dipartimento salute della Regione Puglia, é stato assolto con formula piena dal Tribunale di Matera. Non avevo mai avuto dubbi sulla innocenza del dottor Montanaro al punto da affidargli per ben due volte nel 2019 e nel 2021 il vertice amministrativo della Sanità Pugliese.

La giustizia ha dunque ripristinato l’onore e la serenità di uno straordinario collaboratore che mi ha accompagnato sin dall’inizio del mio lavoro alla guida della sanità pugliese consentendo di raggiungere uno straordinario recupero nella classifica dei livelli essenziali di assistenza, portando la Puglia tra le migliori regioni italiane e di fronteggiare l’emergenza Covid in modo efficiente ed utile a tenere in sicurezza la nostra popolazione.

La Giustizia ha dunque fatto il suo corso ed io non posso che essere felice e rassicurato da questa sentenza. Rassicurato perché lui è un punto di riferimento per noi, con la sua professionalità, umanità e incrollabile spirito di servizio. Gioisco e mi commuovo con lui in questo momento, sapendo già che tra pochi istanti saremo nuovamente al lavoro per tutelare al meglio la salute dei pugliesi anche rispetto alle complessità legate alla pandemia”.

È il commento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano appena appresa la notizia della sentenza di assoluzione piena del direttore dipartimento Salute Vito Montanaro, sentenza del Tribunale di Matera che arriva mentre entrambi sono in visita a San Giovanni Rotondo per l’inaugurazione di tre nuovi reparti.