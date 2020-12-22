Le dosi del vaccino anti corona virus, in Puglia, saranno 505 nel primo giorno di vaccinazioni. Ovvero, domenica 27 dicembre. La ripartizione delle prime 9750 dosi che giungeranno sabato in Italia, allo “Spallanzani” di Roma, è avvenuta in ambito nazionale. Saranno sottoposti a vaccino operatori sanitari.

Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



La Giunta ha recepito il Piano Strategico Nazionale Vaccinazione (PSNV) anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e ha deciso di: