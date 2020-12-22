Le dosi del vaccino anti corona virus, in Puglia, saranno 505 nel primo giorno di vaccinazioni. Ovvero, domenica 27 dicembre. La ripartizione delle prime 9750 dosi che giungeranno sabato in Italia, allo “Spallanzani” di Roma, è avvenuta in ambito nazionale. Saranno sottoposti a vaccino operatori sanitari.
Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
La Giunta ha recepito il Piano Strategico Nazionale Vaccinazione (PSNV) anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e ha deciso di:
- di procedere, in coerenza con il modello di governo nazionale, alla costituzione di una Cabina di Regia regionale (CdR CovidVacc) quale organismo tecnico-scientifico per il governo e l’attuazione a livello regionale del Piano Strategico Vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nella Regione Puglia;
- di stabilire che la Cabina di Regia regionale (CdR CovidVacc) debba:
- assicurare il supporto tecnico-scientifico in affiancamento alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- fungere da interfaccia unica regionale con la struttura del Commissario Straordinario per l’Emergenza;
- garantire la pianificazione e il coordinamento delle azioni regionali attuative del Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19;
- predisporre le indicazioni tecnico-scientifiche sulla conduzione della campagna vaccinale e livello regionale;
- coordinare i Nuclei Operativi Aziendali (NOA-CovidVacc);
- monitorare l’andamento della campagna vaccinale “anti-Covid-19” nella regione Puglia;
- di prevedere che la Cabina di Regia regionale sia coordinata dal dr. Michele Conversano;
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, con propri atti dirigenziali, alla modifica o integrazione della Cabina di Regia regionale (CdR CovidVacc);
- di prevedere, a livello territoriale, la costituzione di Nuclei Operativi Aziendali (NOA-CovidVacc) quale organismo per il coordinamento e la gestione a livello locale delle attività previste dal Piano Strategico Nazionale e dalle linee di indirizzo regionali;
- di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici debbano formalmente costituire, entro e non oltre 3 giorni dall’adozione del presente provvedimento, un Nucleo Operativo Aziendale (NOA-CovidVacc);
- di specificare che, nella Fase 1 del Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, l’intera attività di immunizzazione dovrà essere garantita dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale e che, per le Fasi successive, la Regione Puglia si avvarrà anche del supporto degli operatori reclutati dalla Protezione Civile;
- di stabilire che i NOA-CovidVacc, al fine di sostenere l’importante sforzo logistico e organizzativo che ricade sul Servizio Sanitario regonale, dovranno assicurare un coinvolgimento attivo degli Enti e delle Istituzioni presenti in ciascun territorio;
- di specificare che, come raccomandato dal PSNV, nelle fasi successive sarà effettuato un progressivo coinvolgimento di tutti gli attori utili al raggiungimento degli obiettivi di una strategia che, inizialmente strutturata su un modello risk based, è destinata in breve tempo a raggiungere un numero rilevante di categorie della popolazione.
- di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Reginale di adottare urgentemente tutte le azioni logistiche e organizzative propedeutiche al pronto avvio della campagna di vaccinazione.