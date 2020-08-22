È ufficialmente iniziata la campagna elettorale. Con la presentazione delle liste avvenuta, in sette regioni fra cui la Puglia e oltre mille Comuni fra cui 49 pugliesi è la fase della propaganda in vista del voto del 20 e del 21 settembre. In quei due giorni si voterà anche per il referendum confermativo del taglio del numero di parlamentari.

In Puglia i candidati alla presidenza della Regione sono, in ordine alfabetico: Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria, Mario Conca, Antonio D’Agosto, Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto. Le liste presentate sono 29, quindici a sostegno del presidente uscente, quindi sette per Fitto, due per Laricchia, una ciascuna per gli altri candidati. In lizza per 50 seggi di consiglieri regionali (fra cui il candidato presidente secondo classificato) ci sono circa 1300 candidati.