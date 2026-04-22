Scrive Vito Bardi, presidente della Basilicata:
Sono a Trivigno insieme all’assessore Pepe e al sindaco Guarini per un sopralluogo lungo una delle arterie interessate da una frana che ha isolato la comunità.
Ci troviamo di fronte a una vera emergenza: trasporti interrotti e gravi difficoltà anche per i soccorsi. Per questo abbiamo già attivato la Provincia, i tecnici regionali e la Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire un intervento immediato e assicurare ai cittadini una risposta rapida, concreta ed efficace, come già avvenuto per la strada comunale.
Come Regione Basilicata siamo al lavoro su due fronti: da un lato riaprire al più presto un passaggio, dall’altro avviare l’intervento definitivo.
Nei prossimi giorni mi recherò anche negli altri territori colpiti: non lasceremo indietro nessuno.