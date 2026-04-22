Ci troviamo di fronte a una vera emergenza: trasporti interrotti e gravi difficoltà anche per i soccorsi. Per questo abbiamo già attivato la Provincia, i tecnici regionali e la Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire un intervento immediato e assicurare ai cittadini una risposta rapida, concreta ed efficace, come già avvenuto per la strada comunale.