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Fritrak - Trasporto acqua

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Frana a Trivigno: sopralluogo del presidente della Basilicata Oggi

22 Aprile 2026
678241187 1599247311762336 7776334926246043414 n

Scrive Vito Bardi, presidente della Basilicata:

Sono a Trivigno insieme all’assessore Pepe e al sindaco Guarini per un sopralluogo lungo una delle arterie interessate da una frana che ha isolato la comunità.
678290200 1599247288429005 2127725835005767192 nCi troviamo di fronte a una vera emergenza: trasporti interrotti e gravi difficoltà anche per i soccorsi. Per questo abbiamo già attivato la Provincia, i tecnici regionali e la Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire un intervento immediato e assicurare ai cittadini una risposta rapida, concreta ed efficace, come già avvenuto per la strada comunale.
Come Regione Basilicata siamo al lavoro su due fronti: da un lato riaprire al più presto un passaggio, dall’altro avviare l’intervento definitivo.
Nei prossimi giorni mi recherò anche negli altri territori colpiti: non lasceremo indietro nessuno.

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