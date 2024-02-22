Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato ieri mattina a San Nicandro Garganico all’inaugurazione di una struttura destinata ad accogliere persone diversamente abili intitolata al “Dr Vincenzo Zaccagnino”. Si tratta di un immobile ubicato in corso Garibaldi, in pieno centro storico, completamente ristrutturato e ammodernato con ascensore, dodici posti letto, cucina, ampie sale e spazi comuni. I lavori sono stati effettuati con il sostegno finanziario della Regione Puglia.

“In Puglia – ha dichiarato Emiliano – abbiamo una rete di sindaci e amministratori che riesce a percepire le esigenze delle persone e le trasforma in proposte di governo. La Regione è al fianco delle città pugliesi e le sostiene nelle loro progettualità. Una sinergia che oggi è ben visibile a San Nicandro Garganico attraverso quest’opera che stiamo inaugurando. Si tratta di interventi che sono realizzati dalla Regione in collaborazione con i sindaci. La Puglia è una Regione che esiste attraverso i Comuni”.

Per il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese “è stata una bella giornata perché è gratificante vedere che una casa alloggio con 12 posti letto, pensata per migliorare la qualità della vita dei disabili, si realizza attraverso le risorse regionali”.

L’assessora regionale al welfare Rosa Barone ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo servizio che si apre nel nord del Gargano a San Nicandro, ovviamente aperto a tutti i cittadini della Puglia con disabilità. Parliamo di una casa alloggio per sostenere l’autonomia delle persone diversamente abili, che potranno così cambiare il loro futuro. Una opportunità data dalla Regione Puglia e possibile attraverso un bando del welfare. La struttura sarà anche un sostegno per le famiglie. Ringraziamo l’ASP “Dr Vincenzo Zaccagnino” che sotto il cappello regionale gestirà la casa alloggio riuscendo a migliorare la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie”.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, il Vescovo della Diocesi di San Severo S.E. Mons. Giuseppe Mengoli, il Presidente del Consorzio Servizi Sociali dell’Ambito Vincenzo Villani e la presidente dell’Asp Patrizia Carolina Lusi.