Finisce oggi la campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto in programma il 23 e il 24 novembre. Nelle ultime ore si sono succeduti vari protagonisti della politica nazionale, e altri lo fanno oggi, per sostenere i vari candidati: in Puglia, specificamente, si contendono la presidenza della Regione quattro candidati. In ordine alfabetico: Antonio Decaro, Ada Donno, Luigi Lobuono e Sabino Mangano.

A mezzanotte termina dunque la fase dei comizi. Domani silenzio elettorale e insediamento dei seggi che saranno aperti, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, per le votazioni.

(immagine: tratta da sito ministero dell’Interno)