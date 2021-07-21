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Equità territoriale nord-sud, oggi manifestazione: Emiliano, “condivido le ragioni” Regione Puglia: commissione consiliare antimafia, Perrini presidente

21 Luglio 2021
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Renato Perrini è stato eletto presidente della commissione consiliare antimafia della Regione Puglia.

Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia:

“Rivolgo le mie più vive congratulazioni al Consigliere Renato Perrini per l’importante lavoro che lo aspetta in questo nuovo fronte in favore della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata”.
Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando l’elezione del consigliere Renato Perrini (FdI) a Presidente della Commissione Regionale Antimafia.
“La Commissione regionale Antimafia – ha continuato Emiliano – è uno strumento per rendere ancora più concreto l’impegno della Puglia contro i fenomeni criminosi e per l’affermazione della cultura della legalità, ma è anche uno strumento utile di conoscenza ed intervento della politica regionale per la comprensione profonda dei fenomeni criminali. Al Presidente Perrini e a tutta la Commissione rinnovo gli auguri di buon lavoro; un lavoro che, sono certo, si avvarrà della collaborazione con altre amministrazioni territoriali, istituzioni, organi della magistratura, forze dell’ordine e rappresentanze della società civile e non potrà che generare risultati positivi per il bene di tutta la comunità pugliese”.

—–

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve tener fede agli obiettivi di coesione indicati dall’Unione Europea e individuare con chiarezza gli obiettivi territoriali. Per questo condivido le ragioni di chi mercoledì andrà in piazza a Roma a manifestare per chiedere equità tra Nord e Sud e chiedo ai Presidenti delle regioni del Sud di riprendere il percorso già avviato un anno fa per fare fronte comune insieme ai Sindaci meridionali e difendere insieme lo spirito del Recovery Fund”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla manifestazione in programma oggi, alle ore 15, a Roma “Tutti in Piazza Montecitorio per l’equità territoriale tra Nord e Sud”.


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