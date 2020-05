Di seguito il comunicato sindacale:

Valore e dignità per tutti gli AUTISTI-SOCCORRITORI volontari e dipendenti del Servizio di Emergenza 118, in virtù dello splendido lavoro svolto per fronteggiare l’Emergenza COVID-19, ed ormai stanchi anche di sperare in un cambiamento, la scrivente O.S., chiede un intervento immediato da parte della Regione Puglia, per procedere con l’ attuazione della procedura di internalizzazione nella Società in-house providing del S.S.R. ”SANITASERVICE”. Ancora grava il disagio debilitante su tutto il personale, che per via della disomogeneità delle Linee Guida e delle varie convezioni per i sub-appalti delle ASL, quali prevedono per lo svolgimento del servizio con la fornitura degli automezzi, come autoambulanze ed automediche, e del personale autista-soccorritore volontario e dipendente, quasi totalmente gestiti dalle Organizzazioni di Volontariato no-profit, con riscontro di diseguaglianza non solo dei livelli di inquadramento, ma soprattuto di applicazione di diversi CC.NN.LL., in tutto il territorio regionale. Tale passaggio era già stato previsto nel lontano 2010, come avvene in parte solo nell’ASL di Foggia, aumentado le discrepanze tra le varie provincie della stessa regione. Gli aspetti che valorizzano l’importanza di attuazione della manovra, e che vedrebbe come risultati cardini, l’eliminazione della precarietà del personale autista-soccorritore, apportando salari appropriati alla mansione svolta, oltre a rendere omogeneo il Servizio di Emergenza Urgenza Regionale e di conseguenza Territoriale, migliorandone non soltanto l’aspetto lavorativo ma anche quello del soccorso, aumentando la professionalità per la tutela della salute del paziente.

(foto: repertorio)