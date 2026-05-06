Di seguito il comunicato:

Sono partiti da Torino il 26 aprile, in bicicletta, e arriveranno a Orsara di Puglia per partecipare alle celebrazioni dell’8 maggio, giorno consacrato all’apparizione di San Michele, patrono del borgo. Loro sono tre amici amanti delle due ruote, tutti residenti in Piemonte: il più esperto è Gianluigi Ariano, 66enne piemontese di Alba; gli altri due sono Nico Colaprico, 56enne originario di Orsara di Puglia, e Michele Leccese, 63enne originario di Rodi Garganico. Una volta arrivati a destinazione, avranno percorso oltre 1000 chilometri. “Io e Gianluigi questa esperienza l’abbiamo fatta già 10 anni fa”, racconta il signor Colaprico. “Arrivammo a Foggia, davanti allo Stadio Zaccheria, il 12 giugno, giorno della finale playoff tra i satanelli e il Pisa. Nelle scorse settimane, ricordando quei giorni, Gianluigi ha insistito tanto per ripetere l’avventura, alla fine abbiamo convito anche Michele a essere dei nostri”. Dieci anni fa, per arrivare in Puglia percorsero l’Adriatica. Stavolta hanno scelto il versante tirrenico. Il loro arrivo a Orsara è previsto nella serata di oggi, mercoledì 6 maggio. Giovedì 7 maggio, alle 11.30, saranno accolti in Municipio dal sindaco Mario Simonelli e dall’assessore all’Ambiente Leonardo Acquaviva. Venerdì 8 maggio, i tre amici ciclisti parteciperanno alle celebrazioni e alla processione di San Michele. Il giorno dopo, saranno di nuovo in sella: raggiungeranno prima Monte Sant’Angelo, per visitare la meravigliosa Basilica di San Michele Arcangelo, patrimonio Unesco, poi proseguiranno per Rodi Garganico.

“Gianluigi ama il Sud, Orsara in particolare”, racconta Nico. “Io e Michele siamo rimasti legatissimi alla nostra terra d’origine. Viaggiare in bicicletta è un messaggio d’amore per i nostri territori. Percorrendoli su due ruote se ne può ammirare la bellezza assaporandola metro dopo metro, lentamente, scoprendo posti unici al mondo”. Tra le tante curiosità del viaggio di questi tre amici ciclisti ce n’è una, sempre nel nome dell’Arcangelo. “Siamo partiti dal Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino, all’imbocco della Val di Susa”. Un modo per avere più “birra” nelle gambe, vista la fatica che si accingevano a compiere. “Ogni pretesto è buono per avventure belle come questa e per tornare nel paese che ha dato i natali ai miei nonni e ai miei genitori”, spiega Nico. Contento e incuriosito il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli: “Questa è davvero una bella storia”, commenta il primo cittadino. “Sono felice di accogliere Nico, Gianluigi e Michele. A Orsara di Puglia avranno modo di ristorarsi per bene dopo tutte quelle fatiche, la nostra cucina è saporita e a km zero. Non è un caso se siamo Cittaslow e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano”.