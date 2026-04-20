Di Nino Sangerardi:

La Regione Puglia ha indetto ufficialmente ” l’edizione 2026/2027del contest artistico per la realizzazione delle immagini del nuovo Calendario scolastico regionale, rivolto alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio”.

Iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e per questa edizione anche con il Centro Regionale Trapianti, che nasce con l’obiettivo di trasformare la scuola in un motore di cambiamento culturale, promuovendo tra i più giovani i valori della solidarietà, della gratuità e della cittadinanza attiva.

Il tema scelto per il concorso di quest’anno è “La Cultura del Dono e il dono della Vita”: un invito a riflettere sul valore della donazione di organi e tessuti come gesto di solidarietà e responsabilità collettiva. Un tema di grande rilevanza, che merita di essere conosciuto e approfondito, specialmente tra i più giovani.

In Italia, al compimento dei 18 anni e in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), è possibile esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Quel “Sì” rappresenta una scelta consapevole e generosa, capace di rafforzare i legami tra le persone e di tradurre in azione concreta il valore della cura e dell’attenzione verso gli altri.

La gara associata al calendario scolastico non è solo un concorso artistico, ma “un’occasione educativa per intraprendere un percorso di consapevolezza per cittadini più informati, responsabili e solidali.

L’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta, sottolinea che “con questo contest, vogliamo parlare ai più giovani stimolandoli a esprimersi attraverso i linguaggi della creatività. La cultura del dono è un valore fondamentale per la crescita di una comunità più consapevole e solidale. Coinvolgere le studentesse e gli studenti significa non solo informarli, ma renderli protagonisti di un cambiamento culturale che parte dalla scuola e arriva nelle famiglie. Educare al dono significa educare alla vita, alla responsabilità e alla cura dell’altro”.

Il concorso è aperto sia a singoli studenti sia a gruppi, e prevede la realizzazione di un elaborato originale accompagnato da un titolo o slogan. Le proposte dovranno distinguersi per creatività, coerenza con il tema, forza comunicativa e originalità della tecnica utilizzata.

I lavori selezionati saranno utilizzati per la realizzazione del progetto grafico del Calendario scolastico regionale, che sarà distribuito in tutte le scuole pugliesi.

La partecipazione è gratuita e le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 15 maggio 2026.

A valutare gli elaborati sarà una Commissione composta da cinque componenti nominati dalla Regione Puglia. Al termine dell’iniziativa saranno assegnati dei riconoscimenti ai vincitori, nell’ambito di una cerimonia di premiazione.

Ogni richiesta di chiarimento relativa alla modalità di partecipazione può essere trasmessa attraverso email all’indirizzo :

programmazione. istruzione@regione.puglia.it.

Per quanto riguarda ulteriori informazioni utilizzare il seguente sito internet : www.studiopuglia.regione.puglia.it/Calendario-scolastico -regionale-26-27/.