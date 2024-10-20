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Festival delle Regioni: oggi a Bari l’inaugurazione con il presidente della Repubblica Ieri aperto il villaggio, stasera show case con Renzo Rubino e la Sbanda

20 Ottobre 2024
mattarella quirinale

Ieri aperto il villaggio delle Regioni. Oggi la cerimonia inaugurale, presente Sergio Mattarella presidente della Repubblica.

Bari, dunque la Puglia, ospita la terza edizione del festival delle Regioni, in corso fino a martedì.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Con l’accensione delle luminarie pugliesi si è aperto ieri pomeriggio il Villaggio delle Regioni e delle Province autonome allestito in piazza del Ferrarese a Bari in occasione della terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome“L’Italia delle Regioni”, organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Culture, in programma da oggi sino al 22 ottobre.  

 

villaggio delle regioni (12)Un grande spazio con aree dedicate agli showcase di artisti provenienti da tutta Italia, alle  degustazioni per scoprire i sapori di tutte le regioni, al Mercatino del Gusto con le specialità pugliesi e tanti appuntamenti in tendostrutture dedicate a giovani, intelligenza artificiale, sport e salute. Molto positiva la risposta di cittadini e visitatori già dall’apertura: in tantissimi stanno popolando gli stand delle Regioni e le altre due strutture tematiche aperte al pubblico.

 

Domenica 20 ottobre il villaggio ospiterà, dalle ore 9 alle 23, numerose attività per conoscere le Regioni italiane. 

Al termine della cerimonia istituzionale in programma alle 18 nel Teatro Piccinni alla presenza del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sposteranno in piazza del Ferrarese per visitare il Villaggio e creare quel contatto diretto con i cittadini che rappresenta lo spirito del Festival.

 

La serata culminerà, alle ore 20.30, con lo showcase di Renzo Rubino e la Sbanda, il nuovo progetto del cantautore pugliese che mette insieme popolare e “pop”. Un ritorno alle radici della musica popolare italiana, rivisitate con l’energia del pop contemporaneo, per celebrare la bellezza della musica dal vivo e l’energia delle tradizioni locali.

 

 

 

Il programma completo, orari e modalità di partecipazione sono disponibili su www.festivaldelleregionibari.it

 

 

 

 

 


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