La Puglia ha 2744 dipendenti (dirigenti e non dirigenti) su una popolazione in età lavorativa di 2711593 persone. La Sicilia, che numericamente batte tutti in tema di dipendenti regionali, ne ha 17057 su una popolazione in età lavorativa di 3383709. La statistica è stata pubblicata dal Sole 24 ore su dati Corte dei Conti. La Basilicata, in termini percentuali, è quasi ai livelli siciliani: 1202 dipendenti della Regione su una popolazione in età lavorativa di 383382. Ma chi, in base alla popolazione attiva, ha un numero clamoroso di dipendenti è la Valle d’Aosta: 2823 su 82175. Non dissimile il Trentino Alto Adige (comoresi i 313 regionali): provincia autonoma di Trento, 4627 su 351312; provincia autonoma di Bolzano, 4266 su 343184.