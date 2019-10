Michele Emiliano dà il via alla fase di avvicinamento alle elezioni regionali. Il presidente della Puglia cerca la conferma, dapprima attraverso le primarie del centrosinistra poi, in caso di esito positivo, alle elezioni della prossima primavera. Primo appuntamento pubblico a Bari, largo Albicocca.

Elezioni regionali rispetto alle quali il presidente in carica si dice contrario ad un’alleanza con il movimento 5 stelle incapace di mantenere promesse come la chiusura dell’Ilva e il no al gasdotto Tap. Chiede rispetto per chi, dal centrodestra, si è avvicinato non all’insegna del cosa si è fatto ma di ciò che si può fare insieme. Rispetto per la magistratura sempre. Temi sociali, ambientali, rivendicanzioni di risultati ottenuti nel quinquennio, ciò che fra l’altro ha caratterizzato il discorso di Emiliano. A sostegno del quale, tra gli altri, c’erano i sindaci di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Trani, il presidente della provincia Bat.

(foto: fonte tweet Michele Emiliano)