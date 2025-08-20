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2 Maggio 2026
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Puglia, elezioni regionali: Pd, le posizioni dopo il faccia a faccia. Decaro e la candidatura Ieri il confronto con i maggiorenti Pd

20 Agosto 2025
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Ieri Igor Taruffi, il braccio destro della segretaria Elly Schlein ha incontrato Decaro ed Emiliano. Presente (a casa sua, del resto) il segretario regionale Domenico De Santis. In seno al partito democratico la questione riguardante la candidatura alla presidenza della Regione Puglia non si è risolta. Antonio Decaro ha ribadito di volere essere non condizionato dalle candidature al consiglio regionale di Michele Emiliano e Nichi Vendola.

L’attuale governatore ha ribadito a sua volta che si candiderà al consiglio regionale.

L’ex presidente della Regione, dal canto suo, non è detto che faccia passi indietro, anzi.

In queste condizioni, ha detto più volte Decaro, non si candida per essere il nuovo presidente della Puglia.

Ieri: incontro cordiale e costruttivo, poste le basi per un lavoro comune, è detto in un comunicato dei democratici, tanto che alcuni parlano di primo passo verso la distensione. Su che basi, chissà. Cordiale quanto si voglia, insomma, però non risolutivo. Alle elezioni regionali pugliesi mancano tre mesi. Cominciano ad essere pochi.

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)

 

 

 

 


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