Anche oggi Bari è in allerta rossa in tema di ondate di calore. Il bollettino del ministero della Salute comprende ventisette città campione e fra queste sono diciassette, oggi, quelle al livello massimo di allerta fra cui, appunto, il capoluogo della Puglia.

Ieri tre morti nel leccese. Un 73enne di Cutrofiano appena entrato in acqua in zona Li Sorci, fra Marina di Mancaversa e Pizzo di Gallipoli. Una 79enne originaria di Trani e residente a Lecce, sempre mentre stava entrando in acqua per fare il bagno a Torre Chianca. Un uomo di 90 anni in piscina a Castrignano del Capo.