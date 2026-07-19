Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Quando il pianoforte diventa racconto, colore e vertigine emotiva. Il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone accoglie uno degli interpreti italiani più raffinati della scena internazionale. Lunedì 20 luglio, alle ore 21.15, nel salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza, per la sezione «Winners!», il pluripremiato Alberto Nosé condurrà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle pagine più alte della letteratura pianistica, in un programma che unisce la poesia visionaria di Chopin, il fascino inquieto di Skrjabin, il virtuosismo teatrale di Liszt e la vertiginosa modernità di Ravel.

Artista dalla tecnica sovrana e dalla profonda sensibilità musicale, Nosé appartiene a quella rara schiera di interpreti capaci di trasformare il gesto pianistico in un’esperienza narrativa: ogni frase, ogni timbro, ogni silenzio diventano elementi di un discorso espressivo nel quale la partitura non è mai semplice esecuzione, ma rivelazione di un universo sonoro.

Definito dal New York Times «artista dalla suprema maestria tecnica, abbagliante e affascinante con il suo suono altamente coltivato», Nosé ha costruito una carriera internazionale fondata su equilibrio, eleganza e profondità interpretativa, conquistando pubblico e critica nei più prestigiosi teatri e sale da concerto del mondo.

Considerato tra i pianisti più premiati della sua generazione, Nosé ha iniziato a distinguersi giovanissimo, conquistando a soli undici anni il Primo Premio al Concorso Internazionale Jugend für Mozart di Salisburgo. Da allora il suo percorso è stato segnato da importanti affermazioni nei maggiori concorsi pianistici internazionali, dal Busoni di Bolzano al Long-Thibaud di Parigi, dal Maj Lind di Helsinki al Paloma O’Shea di Santander, fino al Montecarlo Piano Masters e al New York Concert Artists. Nel 2000 è stato inoltre laureato al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Fryderyk Chopin di Varsavia, riconoscimento che ha contribuito ad aprirgli le porte di una carriera internazionale come solista e collaboratore delle più importanti orchestre.

Nosé si è esibito nelle sale più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Southbank Centre di Londra, dal Konzerthaus di Berlino al Théâtre du Châtelet e alla Salle Pleyel di Parigi, dal Mozarteum di Salisburgo alla Suntory Hall di Tokyo, fino al Teatro La Fenice di Venezia e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. La sua attività artistica comprende anche un importante impegno nella formazione delle nuove generazioni: docente di pianoforte al Conservatorio di Verona e all’Accademia Amadeus di Valeggio sul Mincio, è stato invitato come professore ospite in prestigiose istituzioni internazionali quali il Conservatorio di Ginevra, la Sibelius Academy di Helsinki e il Mannes College of Music di New York.

Ad aprire questo concerto barlettano, “Quattro Ballate” di Fryderyk Chopin, capolavori di intenso lirismo e drammaticità, nei quali il pianoforte diventa voce narrativa di passioni e atmosfere, un repertorio particolarmente affine alla sensibilità interpretativa di Nosé.

Il programma proseguirà con il “Valzer op. 38” di Aleksandr Skrjabin, pagina raffinata e visionaria, e con due celebri composizioni di Franz Liszt, il “Valse Impromptu” e il “Mephisto Valzer n. 1”, autentici vertici del virtuosismo pianistico. La serata si concluderà con “La Valse” di Maurice Ravel, straordinaria riflessione sul valzer viennese, sospesa tra eleganza, splendore e tensione visionaria.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati.

Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.