rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Rimorchiatore affondato: ricerche dei corpi di due marinai pugliesi Tre morti oltre ai dispersi, salvo solo il comandante

20 Maggio 2022
guardia costiera

Sono tuttora in corso le ricerche di due marinai. Entrambi di Molfetta erano nell’equipaggio del rimorchiatore andato a fondo 52 miglia al largo della Puglia. Oltre ai due dispersi si registrano tre morti (due marchigiani ed un tunisino) e solo il comandante è in salvo.

Il rimorchiatore viene trasportato, alla velocità di 3 nodi/ora, verso il porto di Bari. Per il gravissimo incidente in mare dell’altro ieri sera la procura di Bari ha aperto un’inchiesta con ipotesi di naufragio ed omicidio colposo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260502 103453

È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione