Sono tuttora in corso le ricerche di due marinai. Entrambi di Molfetta erano nell’equipaggio del rimorchiatore andato a fondo 52 miglia al largo della Puglia. Oltre ai due dispersi si registrano tre morti (due marchigiani ed un tunisino) e solo il comandante è in salvo.

Il rimorchiatore viene trasportato, alla velocità di 3 nodi/ora, verso il porto di Bari. Per il gravissimo incidente in mare dell’altro ieri sera la procura di Bari ha aperto un’inchiesta con ipotesi di naufragio ed omicidio colposo.