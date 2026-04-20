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Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise dove oggi è allerta per temporali Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

20 Aprile 2026
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Sono quasi tre settimane di ricerche. Senza esito. Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie, la mattina del 2 aprile, in una giornata terribile di maltempo, era a bordo della sua auto per andare verso Ortona. Nel tratto di strada statale 16, in territorio di Montenero di Bisaccia, il crollo del ponte sul fiume Trigno, proprio mentre Racanati lo percorreva. Dell’uomo, finora, nessuna traccia, con ricerche estese anche al mare. Nè dell’automobile, esclusi la targa e il parafango. Si ipotizza un complesso di intervento per sollevare la parte di campata del ponte crollata perché non pochi credono che la vettura sia bloccata lì sotto.

Oggi in Molise allerta, codice giallo, per possibili temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). In realtà il primo mattino è soleggiato.


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