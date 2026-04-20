Non tutti scioperano da oggi. La sigla Trasportounito ha deciso, per i suoi aderenti, il fermo degli autotrasportatori da oggi al 24 aprile. Il costo dei carburanti è insostenibile. Unatras sarà convocata in audizione dal ministero e a sua volta è sul punto dell’agitazione nazionale.

Da stamani presidio di autotrasportatori nei pressi del casello autostradale di Lesina, analogamente si registra un presidio nel foggiano sulla strada statale 16.

Al link di seguito lo schema riguardante i distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area