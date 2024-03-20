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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Bari: il sindaco Antonio Decaro parla alla città VIDEO Dopo l'iniziativa del ministro: "non ho avuto paura dei boss, non avrò paura di voi" e "se ci sono sospetti su di me rinuncio alla scorta". Poi le lacrime. Emiliano: ora il sindaco è in pericolo, i mafiosi sono rapidissimi nel capire le cose

20 Marzo 2024
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“Ora il sindaco Decaro è in pericolo. È già sotto scorta. Se qualcuno gli dà l’impressione che il ministro dell’Interno, anziché difenderlo per le attività antimafia, lo inquisisce perché teme che ci sia qualcosa che non va per quello che ha fatto, lo si indebolisce. I mafiosi sono rapidissimi nel capire le cose. Sono un po’ più lenti al ministero dell’Interno”, ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano al suo arrivo a Grottaglie all’inaugurazione del Mam, in riferimento alla decisione di ieri del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di nominare a Bari una commissione d’accesso ispettiva. (Ansa)


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