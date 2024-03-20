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“Ora il sindaco Decaro è in pericolo. È già sotto scorta. Se qualcuno gli dà l’impressione che il ministro dell’Interno, anziché difenderlo per le attività antimafia, lo inquisisce perché teme che ci sia qualcosa che non va per quello che ha fatto, lo si indebolisce. I mafiosi sono rapidissimi nel capire le cose. Sono un po’ più lenti al ministero dell’Interno”, ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano al suo arrivo a Grottaglie all’inaugurazione del Mam, in riferimento alla decisione di ieri del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di nominare a Bari una commissione d’accesso ispettiva. (Ansa)